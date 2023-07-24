Во Львове попытались украсть останки агента НКВД Кузнецова (фото)

Во время Второй мировой войны советский агент выполнял террористические спецзадачи, чтобы спровоцировать немецкие оккупационные власти на террор против украинцев.
Во Львове неизвестные попытались украсть останки агента НКВД Николая Кузнецова, перезахоронения которого в России несколько лет назад требовали его родственники.
Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.
"Какое-то бестолковое хотело украсть прах Кузнецова. Попытка неудачная", — указано в заявлении городского головы.
Он добавил, что по этому факту полиция приступила к работе.
"Повторюсь. Кузнецов нам не нужен, но просто так не отдадим. За деталями – в ГУР", – отметил Садовый.
Что известно об агенте НКВД Кузнецове
Кузнецов был агентом НКВД, советским диверсантом, спецагентом-ликвидатором. В период Второй мировой войны агент выполнял террористические спецзадачи, чтобы вызвать со стороны немецких оккупационных властей ответный террор против украинцев.
Историки выдвинули версию, что в марте 1944 года Кузнецов попал в плен к воинам УПА вместе с другими агентами. Они притворялись дезертирами Вермахта, однако были разоблачены из-за плохого знания немецкого языка. По разным данным, Кузнецов погиб либо взорвавшись на гранате, либо в перестрелке. В СССР ему присвоили звание героя Советского союза.
Напомним, несколько лет назад родственники Кузнецова требовали от Львовского горсовета разрешить им перезахоронить останки агента в Екатеринбурге. Тогда Садовый объяснил, что не может этого разрешить, пока в плену РФ находятся граждане Украины. В 2020 году Верховный суд Украины обязал горсовет Львова отдать останки агента НКВД в РФ.
Однако в 2021 году исполком Львовского горсовета отклонил решение суда о возможности перезахоронения останков Кузнецова в России.
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