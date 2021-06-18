Во Львове попрощались с погибшим в зоне ООС 23-летним военным

Тело покойного военного провожают со Львова в его родной город, где состоится погребение.
Сегодня, 18 червня, во Львове попрощались с погибшим в зоне ООС военнослужащим 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Романом Галухой.
Как сообщили в пресс-служба ЛОГА, прощание с 23-летним бойцом состоялось в гарнизонного храма святых апостолов Петра и Павла во Львове. Туда пришли родные, друзья и близкие военного и представители власти города и области.
Чин похорон состоится в родном городе военного Раве-Русской.
Напомним, о гибели военного Романа Галухи на Донбассе стало известно 16 июня.