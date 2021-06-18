Во Львове попрощались с погибшим в зоне ООС 23-летним военным

Тело покойного военного провожают со Львова в его родной город, где состоится погребение.

Сегодня, 18 червня, во Львове попрощались с погибшим в зоне ООС военнослужащим 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Романом Галухой.

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Как сообщили в пресс-служба ЛОГА, прощание с 23-летним бойцом состоялось в гарнизонного храма святых апостолов Петра и Павла во Львове. Туда пришли родные, друзья и близкие военного и представители власти города и области.

военный Роман Галуха, фото/Рава-Русская городская территориальная община

Чин похорон состоится в родном городе военного Раве-Русской.

Напомним, о гибели военного Романа Галухи на Донбассе стало известно 16 июня.

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