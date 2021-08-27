Во Львове попрощались с киборгом, который погиб в 2015 году при обороне Донецкого аэропорта: фото

Во Львове попрощались с киборгом, который погиб в 2015 году при обороне Донецкого аэропорта: фото

Защитник погиб в января 2015 года во время боев за Донецкий аэропорт.

Во Львове 27 августа попрощались с киборгом Дмитрием Гудзиком, который погиб еще в 2015 году при обороне Донецкого аэропорта.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета.

С покойным спустя почти 6,5 лет со дня его смерти попрощались на территории 80 отдельной десантно-штурмовой бригады на ул. Стрыйской во Львове в присутствии представителей местной власти, собратьев покойного, духовенства и его родственников. У защитника Украины осталась жена и дочь.

Как говорится в Книге Памяти павших за Украину, Дмитрий Гудзик родился 17 октября 1989 в г. Белз на Львовщине. Он погиб 20 января 2015 во время боев за Донецкий аэропорт. Был вывезен из района Донецкого аэропорта вместе с погибшими десантниками. Идентифицирован на основании экспертизы ДНК. Военного ранее похоронили, как временно неустановленного защитника Украины. В августе 2021 Дмитрия Гудзика перезахоронят на Львовщине.

Напомним, фотограф киборгов фотографиями напомнил о героической обороне ДАП.

Шестая годовщина трагических событий в Донецком аэропорту: в Украине вспоминают подвиг "киборгов"

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