Во Львове полностью демонтировали советский Монумент славы: фото

Фигуры советского монумента перенесут в музей "Территория террора".
Во Львове 23 июля полностью демонтировали советский Монумент славы.
Об этом сообщает zaxid.net.
Так, сегодня демонтировали две последние фигуры советского монумента — воина СССР и Родину-мать. Их, как и другие фигуры монумента, перенесут в музей "Территория террора".
Уже известно, что на месте советского памятника в Львове обустроят сквер памяти Героев Украины, подземный паркинг, велодорожку. Также здесь хотят установить станцию канатной дороги.
Напомним, демонтаж аварийного советского мемориала начали еще в апреле.
Общественный активист Антон Петровский, который был инициатором демонтажа мемориала, пояснил, что такой памятник не должен стоять возле Академии сухопутных войск, а поэтому его необходимо демонтировать.
"Это псевдопамьятка, на которой изображен "красноармиець", что убивает нашего бойца УНР, расположенная в нескольких десятках метров от Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Сагайдачного", — сказал активист.