Во Львове полностью демонтировали советский Монумент славы: фото

Фигуры советского монумента перенесут в музей "Территория террора".

Во Львове 23 июля полностью демонтировали советский Монумент славы.

Об этом сообщает zaxid.net.

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Так, сегодня демонтировали две последние фигуры советского монумента — воина СССР и Родину-мать. Их, как и другие фигуры монумента, перенесут в музей "Территория террора".

Уже известно, что на месте советского памятника в Львове обустроят сквер памяти Героев Украины, подземный паркинг, велодорожку. Также здесь хотят установить станцию канатной дороги.

zaxid.net

Напомним, демонтаж аварийного советского мемориала начали еще в апреле.

Общественный активист Антон Петровский, который был инициатором демонтажа мемориала, пояснил, что такой памятник не должен стоять возле Академии сухопутных войск, а поэтому его необходимо демонтировать.

"Это псевдопамьятка, на которой изображен "красноармиець", что убивает нашего бойца УНР, расположенная в нескольких десятках метров от Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Сагайдачного", — сказал активист.

Новости Украины: во Львове демонтируют советский Монумент Славы

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