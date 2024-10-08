Во Львове полиция заставила мужчину смотреть порно: зачем

Во Львове на 68 тыс. грн оштрафовали веб-модель, которая за деньги раздевалась на камеру.

Об этом говорится в приговоре Лычаковского районного суда Львова.

По данным суда, женщина 7 июля 2023 зарегистрировалась на одном из сайтов и начала работать веб-моделью. Ее обвинили в том, что она "создала видеофайл с эпизодами собственной порнографии".

Тогда полиция привлекла к сотрудничеству мужчину, поручив ему смотреть порнографическое видео. Известно, что за это он отдал жительнице Львова 385 долларов (на 2023 год около 15 000 грн).

Жительницу Львова обвинили по ч.2 ст.301 УК Украины.

На суде женщина вину признала и объяснила, что "выполняя такие эротические элементы она не осознавала, что ее действия носят уголовный характер. В совершенном искренне раскаивается, просит суд строго не наказывать".

Суд признал женщину виновной и оштрафовал 68 тыс. грн.

Напомним, во Львове пара занялась сексом под балконом.

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