Во Львове полицейский, проверявший вакцинацию работников кофейни, не смог показать своего COVID-сертификата

В полиции сообщили, что это произошло из-за проблем в приложении "Дія".
Во Львове данные о вакцинации работников кафе проверял полицейский, который не мог показать свой сертификат о прививке от COVID-19.
Об этом в социальных сетях сообщила предпринимательница из Львова Ольга Тесляк.
По словам женщины, правоохранитель, проверявший наличие COVID-сертификатов у работников в кафе и ресторанов, при себе не имел сертификата о вакцинации. Поэтому предпринимательница обратилась к правоохранителям.
В комментарии zaxid.net Ольга Тесляк рассказала, что ее бариста действительно имела просроченный результат ПЦР-теста, а потому она вызвала на работу другую работницу. Однако у капитана Сиховского отдела полиции, который проводил проверку, не было документа о вакцинации. Поэтому из-за спора работники мониторинговой группы так и не составили протокол о нарушениях в кондитерском кафе.
"Полицейский говорит: "Я вакцинирован, но у меня нет документа. "Дію" не смог загрузить, а бумажного документа нет. Пойдемте со мной к моему семейному врачу". Я говорю: "Вы что насмехаетесь надо мной? Сами без документов, но пришли ко мне их проверять", – рассказала Ольга Тесляк.
В пресс-службе Нацполиции Львовской области подтвердили, что правоохранитель был вакцинирован. Однако он не смог показать свой COVID-сертификат из-за того, что у него возникли проблемы с приложением "Дія".
Напомним, инфекционист рассказала, кому необходимо делать третью дозу вакцины от COVID-19.
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