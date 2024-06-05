Во Львове полицейский автомобиль попал в ДТП и опрокинулся на крышу: семь пострадавших (видео)

В аварии столкнулись три автомобиля.

В среду, 5 июня, во Львове полицейский автомобиль в результате столкновения с другим автомобилем выехал на тротуар и опрокинулся на крышу. Инцидент произошел на улице Черновола.

Видео с места ДТП опубликовал Telegram-канал "Львович".

На опубликованных кадрах видно, что в опрокинутом авто полиции был мужчина в наручниках.

В пресс-службе полиции Львовской области сообщили, что в аварии пострадали три автомобиля — Toyota RAV4, Škoda Octavia и служебный автомобиль полиции Renault Duster, который после столкновения опрокинулся.

"На месте ДТП работают правоохранители, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Пострадавшим оказывается медицинская помощь", — говорится в сообщении.

По информации очевидцев, повреждения в результате тройного ДТП получили семь человек, среди которых — четверо полицейских.

Пострадавшие полицейские и гражданские госпитализированы в состоянии средней тяжести. Предварительно, у них диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясения головного мозга, ушибы разных частей тела.

Во Львове полицейский автомобиль попал в ДТП и опрокинулся на крышу

Напомним, ранее во Львовской области работники ТЦК на авто сбили мужчину на велосипеде, который пытался от них скрыться, но сами не справились с управлением и въехали в канаву.

Читайте также: