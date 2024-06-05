Во Львове полицейский автомобиль попал в ДТП и опрокинулся на крышу: семь пострадавших (видео)

В аварии столкнулись три автомобиля.
В среду, 5 июня, во Львове полицейский автомобиль в результате столкновения с другим автомобилем выехал на тротуар и опрокинулся на крышу. Инцидент произошел на улице Черновола.
Видео с места ДТП опубликовал Telegram-канал "Львович".
На опубликованных кадрах видно, что в опрокинутом авто полиции был мужчина в наручниках.
В пресс-службе полиции Львовской области сообщили, что в аварии пострадали три автомобиля — Toyota RAV4, Škoda Octavia и служебный автомобиль полиции Renault Duster, который после столкновения опрокинулся.
"На месте ДТП работают правоохранители, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Пострадавшим оказывается медицинская помощь", — говорится в сообщении.
По информации очевидцев, повреждения в результате тройного ДТП получили семь человек, среди которых — четверо полицейских.
Пострадавшие полицейские и гражданские госпитализированы в состоянии средней тяжести. Предварительно, у них диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясения головного мозга, ушибы разных частей тела.
Напомним, ранее во Львовской области работники ТЦК на авто сбили мужчину на велосипеде, который пытался от них скрыться, но сами не справились с управлением и въехали в канаву.
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