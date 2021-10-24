Во Львове похитили 9-месячного ребенка: злоумышленник имеет татуировку на левой руке, фото

Во Львове похитили 9-месячного ребенка: злоумышленник имеет татуировку на левой руке, фото

К похищению может быть причастен бывший сожитель матери.

В полицию обратилась жительница города Львова, которая сообщила о похищении ее 9-месячного ребенка. К преступлению может быть причастен бывший сожитель матери — 31-летний житель Тернопольской области.

Об этом сообщили в воскресенье, 24 октября, в пресс-службе Нацполиции, опубликовав фото похищенного ребенка и подозреваемого.

К розыску ребенка привлекли оперативников криминальной полиции, ювенальных полицейских, а также сотрудников уголовного розыска, кинологов и сотрудников других служб полиции Львовщины. Ориентировки отправлены в полицию других областей.

В полиции сообщили приметы разыскиваемых. Виктория Нечаева: возраст — 9 месяцев, рост — 60-70 сантиметров, волосы светлые. Лукач Юрий: возраст — 31 год, невысокого роста, небритый, был одет в синюю куртку и желтые штаны, особая примета — татуировка на левой руке.

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Напомним, ранее во Львове трое мужчин похитили 19-летнюю девушку и требовали от ее отца 2 млн евро. Мужчина обратился в полицию.

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