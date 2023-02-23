Во Львове подсветили Ратушу, оперный театр и вокзал к годовщине вторжения РФ: фото

Во Львове подсветили здания города, на которых продемонстрировали украинские символы несокрушимости и художественные проекции, чтобы почтить жертв российской агрессии.

Во Львове всемирно известный художник из Швейцарии Герри Хофштеттер к годовщине полномасштабной войны подсветил здания Ратуши, вокзала, Гарнизонного храма святых апостолов Петра и Павла и Львовской национальной оперы.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины.

В рамках арт-тура по городам Украины "Чествование памяти. Свет для надежды" всемирно известный художник при помощи света "красит" здания и памятники в символические паттерны в цветах государственного флага.

фото/Министерство культуры и информационной политики

Акция солидарности приурочена к годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.

фото/Министерство культуры и информационной политики

"Во время арт-тура на известных зданиях все желающие смогут увидеть художественные проекции, посвященные годовщине полномасштабной войны в Украине, а также украинские символы несокрушимости", — говорится в сообщении.

Как сообщили во Львовском городском совете, арт-тур продлится с 22 по 27 февраля и охватит несколько городов Украины. Тур будет стартовать со Львова. Автор будет производить 15-минутные проекции с помощью электрогенератора. Маршрут тура и локации не разглашаются из соображений безопасности. Здания выбирали в сотрудничестве с Министерством культуры и информационной политики совместно с местным самоуправлением.

Герри Хофштеттер – всемирно известный художник из Швейцарии. Своими работами он доказывает, что следует жить и защищать нашу планету и ее окружающую среду. Среди работ художника – освещение горы Маттерхорн в Швейцарии. Это была акция солидарности с миром во время карантина 2020 из-за COVID-19. Герри также создал величайшее произведение искусства в мире. 22 февраля 2022 года, в китайский год Тигра, он спроектировал тигра протяженностью 5,3 км на северной стороне Айгера в Швейцарии.

Напомним, по данным украинской разведки, Россия планирует нанести ракетный удар на годовщину полномасштабного вторжения в Украину. Атаки врага ожидаются 23-24 февраля. Они будут такие же, как и раньше.

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