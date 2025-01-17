Во Львове подростки попытались сделать взрывчатку по инструкции из TikTok: чем это закончилось

Во Львове в детскую больницу св. Николая только за последнюю неделю попали трое парней в возрасте 10, 11 и 15 лет, перед чьими лицами сдетонировала самодельная взрывчатка.

Об этом сообщает Zaxid.net.

Ребята между собой не знакомы. Но их объединяет то, что все трое пытались изготовить самодельную "петарду" по популярной в TikTok пошаговой инструкции. Как рассказали в больнице, подростки мастерили взрывчатку из пластиковой бутылки, воды, шарика из фольги и средства для очистки труб.

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Отмечается, что из-за разрыва таких "петард" дети попадают в больницу с глубокими ожогами лица.

Пострадавший 11-летний Вячеслав из Львовской области рассказал, что вместе с другом увидел, как на улице другие подростки делали петарду по инструкции из соцсетей. Вдохновившись увиденным, они решили попробовать сами: смешали необходимые компоненты и встряхнули бутылку, чтобы вызвать химическую реакцию. Но бутылка взорвалась прямо перед Вячеславом, ее содержимое попало парню на лицо.

"Такие пациенты к нам попадают с глубокими химическими ожогами лица. Ведь средство для очистки труб, которое есть в этих так называемых "петардах", буквально разъедает кожу детей. Больше всего страдают глаза, ведь там ткани самые тонкие. Уже троим детям за неделю мы оказали помощь. У всех них, к сожалению, останутся рубцы на лице", – рассказала ожоговая и пластическая хирург Галина Саян.

Медики призывают родителей обсудить с детьми риски, которые могут возникнуть при использовании опасных инструкций из социальных сетей.

Напомним, в Киеве подростки ради развлечения смешали химические вещества в пластиковой бутылке, которая в дальнейшем взорвалась.

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