Во Львове подрались подруги из-за мужчины: как все закончилось

Женщина заподозрила подругу в том, что муж изменяет ей с ней.

Во Львове подрались подруги из-за мужа одной из женщин. За это нападающая заплатит 850 грн штрафа.

Об этом говорится в приговоре Железнодорожного райсуда Львова.

По данным суда, обвиняемая напала на потерпевшую и ударила ее кулаками в грудь. На суде подозреваемая вину отрицала и объяснила, что она только защищалась. На другом заседании, где судили ее подругу, она объяснила, что соседка "подстерегла ее возле дома и набросилась на нее, нанеся ей удары в нос. После происшествия она вызвала сотрудников полиции. Из отдела полиции, в который они прибыли, ее забрала скорая помощь. Как оказалось позже после приезда скорой помощи, у нее обнаружили тройной перелом носа. В дальнейшем она лечилась таблетками, принимала уколы, ей нужна пластика носа".

Потерпевшая рассказала, что она с подозреваемой раньше дружили, поскольку являются соседками. Однако в 2021 году женщина заподозрила, что у нападающей есть отношения с ее мужем, хотя та все отрицала. В день нападения она хотела поговорить с подозреваемой, чтобы та не вмешивалась в ее семью, однако та ее избила.

Суд признал женщину виновной по ч. 1 ст. 125 УК Украины и оштрафовал на 850 грн. Этот приговор еще можно обжаловать в апелляционном суде.

На другом заседании суда наказали также и потерпевшую, которая избила свою экс-подругу. Ее оштрафовали на 1700 грн. На этом заседании

Напомним, во Львове успешно прооперировали женщину, которая мгновенно теряла вес.

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