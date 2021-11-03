Во Львове под городской совет принесли парты: родители требуют возобновить обучение в школах (фото)

Во Львове под городской совет принесли парты: родители требуют возобновить обучение в школах (фото)

Во Львовском городском совете объяснили, что они планируют возобновить обучение в школе.

Во Львовский городской совет 3 ноября родители принесли парты. Они требуют возобновить обучение в школах.

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Об этом сообщает 032.ua.

Родители львовских школьников пришли на площадь Рынок под здание городского совета. Они принесли с собой парты, разложившиеся перед Ратушей. Люди требовали восстановить полноценную учебу в школах, отмечая, что дистанционное образование не может быть качественным.

032.ua

К протестующим вышел заместитель городского головы Андрей Москаленко. Он сообщил, что поддерживает родителей, однако, чтобы заработали школы, должны быть вакцинированы все учителя. Андрей Москаленко также добавил, что городские власти дали указание школам готовиться к возобновлению обучения, однако это будет возможно, когда во Львове уменьшится количество больных.

032.ua

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