Во Львове пенсионерку избили арматурой из-за 700 грн и продуктов – женщина скончалась

Во Львове правоохранители получили сообщение от медиков одной из больниц о 78-летней пациентке, которой диагностировали открытую черепно-мозговую травму. Впоследствии женщина скончалась в больнице. Полицейские установили, что женщина получила травмы в результате нападения на территории одного из львовских учебных заведений.

Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

По данным следователей, происшествие случилось 9 октября. Женщина возвращалась с дачи домой, когда на нее неожиданно напали двое злоумышленников. Один из них нанес ей многочисленные удары металлической арматурой по голове, от которых потерпевшая потеряла сознание.

Нападавшие отобрали у пенсионерки хозяйственную сумку с продуктами и деньги в сумме 700 гривен и скрылись с места преступления. За украденные средства они приобрели алкоголь.

Травмированную пенсионерку обнаружили прохожие, которые и вызвали скорую помощь. Однако впоследствии женщина скончалась в больнице.

При процессуальном руководстве Галицкой окружной прокуратуры города Львова поставлено сообщено о подозрении 43-летнему и 30-летнему жителям Закарпатья по факту разбоя (ч. 4 ст. 187 УК Украины).

Также последнему инкриминировано умышленное убийство по корыстным мотивам (п. 6 ч. 2 ст.115 УК Украины).

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, во Львовской области мужчина украл у военного автомат, чтобы похвастаться перед родственниками.

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