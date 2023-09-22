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Во Львове пенсионерка бросала камни и проклинала детей на площадке: как ее наказали

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
1 мин
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Во Львове пенсионерка бросала камни и проклинала детей на площадке: как ее наказали

Детская площадка / Фото: pixabay.com

На суде женщина вину отрицала.

Во Львове на 51 гривну оштрафовали пенсионерку, которая на детской площадке бросала камни и плевала на четырех малолетних. На суде она свою вину отрицала.

Об этом говорится в постановлении Железнодорожного районного суда Львова.

По данным суда, инцидент произошел 23 августа около 19:09 на детской площадке по улице Сирка во Львове. Там женщина почтенного возраста начала приставать к двум 10-летним, 4-летнему и 8-летнему детям. Она нецензурно обзывала малышей, плевала в их сторону и бросала камни. Очевидцы вызвали полицию и свидетельствовали против агрессорки в суде.

На суде пенсионерка категорически отрицала свое преступление.

Железнодорожный районный суд Львова признал женщину виновной по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях и оштрафовал ее на 51 грн. Также она должна оплатить 536 грн судебного сбора.

Постановление суда / © Единый государственный реестр судовых решений
Постановление суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, в центре Львова мужчина напал на двух женщин с кухонным ножом.

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Дата публикации
Просмотры
542
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