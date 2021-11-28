Во Львове патрульный полицейский протаранил припаркованные автомобили: фото

В результате ДТП пострадавших не было.

Утром 28 ноября на улице Шота Руставели во Львове автомобиль патрульной полиции Skoda Rapid врезался в припаркованные на обочине автомобили.

Фото с места аварии опубликовало интернет-издание "Варта1".

Судя по опубликованным снимкам, в результате аварии наибольшие повреждения получили полицейское авто и автомобиль, с которым он столкнулся. После первого столкновения по “эффекту домино” досталось также следующему автомобилю, который был припаркован рядом.

Как сообщила руководитель пресс-службы патрульной полиции Львовской области Екатерина Рыбий, в ДТП никто не травмировался.

По предварительной информации, столкновение произошло из-за того, что водитель не справился с управлением. В комментариях в Facebook сообщают, что патрульный полицейский мог уснуть за рулем, возвращаясь на базу после ночной смены.

Обстоятельства ДТП установит следственно-оперативная группа.

Напомним, ранее на Харьковском шоссе в Киеве автомобиль Chevrolet столкнулся с полицейским автомобилем Мitsubishi Outlander.

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