Во Львове патрульный на служебном авто насмерть сбил пешехода

Сегодня, 17 ноября, на пешеходном переходе во Львове автомобиль патрульной полиции сбил пешехода.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Львовской области.

Пострадавший получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

"Сегодня утром на улице Яворницкого произошло дорожно-транспортное происшествие с участием служебного автомобиля и пешехода. Пострадавшего госпитализировали", – сообщили в ведомстве.

По этому факту в патрульной полиции назначили служебную проверку, а ДБР возбудило уголовное производство.

Напомним, в Чернигове патрульный насмерть сбил мужчину.

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