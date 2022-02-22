Во Львове пассажирский поезд сбил насмерть женщину

Женщина погибла под колесами поезда "Львов-Черновцы".

Сегодня, 22 февраля, на железнодорожной станции "Сихов" во Львове поезд сбил женщину. От полученных травм она скончалась.

Об этом сообщают в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций, гражданской защиты населения и территориальной обороны ЛГС.

"Около 09:50 ч во Львове на железнодорожной станции "Сихов" (ул. Зеленая, 308), в результате наезда пассажирского поезда сообщением "Черновцы-Львов", смертельно травмирована женщина, ее личность не установлена", — говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.

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