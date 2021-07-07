Во Львове пассажирка, которую высадили за неуплаченный проезд, побила водителя

А потом пыталась повредить и автобус
Во Львове пассажирка избила водителя автобуса. А все потому, что ехала «зайцем».
Об этом сообщают журналисты ТСН.
Когда женщина не заплатила за проезд, водитель попросил ее выйти. Но та начала делать неприличные жесты, а потом вообще взялась бить водителя ногами и руками.
Взбалмошную пассажирку удалось вытолкать из автобуса, но на этом она не успокоилась. На обочине взяла камни и начала швырять в автобус. А потом еще и бить транспорт.
Чтобы уберечь автобус от повреждений, водитель быстро двинулся с места.
Напомним, недавно в Днепре в маршрутном автобусе произошла драка. За "тыканье" подрались пассажир и водитель троллейбуса.