Во Львове пассажирка, которую высадили за неуплаченный проезд, побила водителя

А потом пыталась повредить и автобус

Во Львове пассажирка избила водителя автобуса. А все потому, что ехала «зайцем».

Об этом сообщают журналисты ТСН.

Когда женщина не заплатила за проезд, водитель попросил ее выйти. Но та начала делать неприличные жесты, а потом вообще взялась бить водителя ногами и руками.

Взбалмошную пассажирку удалось вытолкать из автобуса, но на этом она не успокоилась. На обочине взяла камни и начала швырять в автобус. А потом еще и бить транспорт.

Чтобы уберечь автобус от повреждений, водитель быстро двинулся с места.

Напомним, недавно в Днепре в маршрутном автобусе произошла драка. За "тыканье" подрались пассажир и водитель троллейбуса.

Новости Украины: львовянка побила водителя маршрутки

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