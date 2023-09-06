Во Львове пассажир авто напал на пешехода с ножом — "слишком медленно переходил дорогу": подробности

Пассажиру авто не понравилась скорость, с которой парень переходил дорогу.

Во Львове 3 сентября пассажир автомобиля нанес пешеходу два удара ножом в спину, потому что тот, по словам нападающего, "слишком медленно переходил дорогу". Правоохранители задержали злоумышленника.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

Как установили правоохранители, 3 сентября в 23:20 на улице Симона Петлюры во Львове между компанией, ехавшей в автомобиле "Фольксваген Пассат" и компанией пешеходов возник конфликт, причиной которого стало то, что "пешеходы слишком медленно переходили проезжую часть пешеходным переходом".

"Во время спора один из пассажиров автомобиля, который находился в нетрезвом состоянии, нанес два удара ножом одному из пешеходов – 20-летнему львовянину, нанеся ему телесные повреждения. После этого автомобилисты уехали с места происшествия, а товарищи раненого пешехода позвонили по телефону линию 102", — рассказали подробности правоохранители.

Пострадавшего доставили в больницу, где медики диагностировали у него, в том числе "проникающее ножевое ранение спины".

Патрульные провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых обнаружили автомобиль "Фольксваген Пассат", на котором злоумышленник скрылся с места происшествия. Также правоохранители задержали в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины мужчину, который нанес потерпевшему ножевые ранения – им оказался 31-летний житель Львова.

Вскоре суд изберет задержанному меру пресечения, также решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от пяти до восьми лет. Досудебное расследование продолжается.

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