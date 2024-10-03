Категория
Львов
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Во Львове пара возле аптеки занялась сексом: за этим наблюдали прохожие (фото)

Дата публикации
Просмотры
3001
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Во Львове пара возле аптеки занялась сексом: за этим наблюдали прохожие (фото)

Во Львове пара занялась сексом посреди улицы. Фото: pixabay.com

Прохожие сняли пикантные кадры.

Во Франковском районе Львова пара занялась сексом, их не смутили прохожие, которые проходили мимо и наблюдали за этим.

Видео опубликовали на телеграмм-канале "Львович".

Пикантный инцент произошел на улице Владимира Великого в темное время суток. На кадрах видно, как два человека занимаются сексом, а за этим наблюдают прохожие и снимают все на видео. Когда произошел инцидент точно неизвестно, видео было опубликовано 2 октября.

"На улице Владимира Великого вечером двое решили заняться любовью возле аптеки. Интересно, купили ли они там контрацептивы. Люди, которые проходили мимо парочки, не мешали вообще", — говорится в сообщении.

За парой наблюдали прохожие / © скриншот с видео
За парой наблюдали прохожие / Фото: скриншот с видео

Напомним, во Львове пара занялась сексом под балконом.

Читайте также:

Новости 19:30 2 октября 2024 года | Полный выпуск новостей на жестовом языке

Новости 19:30 2 октября 2024 года | Полный выпуск новостей на жестовом языке

Похожие темы:

Следующая публикация