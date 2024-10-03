Во Львове пара возле аптеки занялась сексом: за этим наблюдали прохожие (фото)

Прохожие сняли пикантные кадры.
Во Франковском районе Львова пара занялась сексом, их не смутили прохожие, которые проходили мимо и наблюдали за этим.
Видео опубликовали на телеграмм-канале "Львович".
Пикантный инцент произошел на улице Владимира Великого в темное время суток. На кадрах видно, как два человека занимаются сексом, а за этим наблюдают прохожие и снимают все на видео. Когда произошел инцидент точно неизвестно, видео было опубликовано 2 октября.
"На улице Владимира Великого вечером двое решили заняться любовью возле аптеки. Интересно, купили ли они там контрацептивы. Люди, которые проходили мимо парочки, не мешали вообще", — говорится в сообщении.
Напомним, во Львове пара занялась сексом под балконом.
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