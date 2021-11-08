Во Львове отстранили от работы более 300 педагогов: у них не было COVID-сертификата

Во Львове вакцинировано 96% педагогов.
Во Львове отстранили от работы более 300 работников школ. В основном это – технический и обслуживающий персонал.
Об этом сообщили в Львовском городском совете.
По данным горсовета, во Львове есть 16 тысяч работников сферы образования. Из них вакцинировано уже 96%. 2% находятся на больничном или в отпуске, а еще 2%, ориентировочно 320 человек, отстранили от работы, потому что у них не было COVID-сертификата.
Во Львовском городском совете призвали педагогов привиться против коронавируса.
Напомним, в понедельник, 8 ноября, во Львовской области 17 чиновников, не получивших прививку против COVID-19, были отстранены от исполнения служебных обязанностей без сохранения зарплаты.
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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.