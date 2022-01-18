Во Львове отменили общегородское освящение воды из-за роста заболеваемости COVID-19

Освященную воду можно будет набрать на Площади Рынок и в городских церквях.

Из-за резкого увеличения количества заболеваний COVID-19 во Львове в этом году не будет традиционного освящения воды. Чтобы избежать большого скопления людей, чин освящения проведут с самого утра 19 января. Поэтому в течение дня желающие могут прийти на Площадь Рынок и набрать священную воду из резервуара.

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Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

Также освященную воду можно будет набрать в церквях города.

"Мы являемся свидетелями того, что новое цунами этой пандемической вирусной инфекции охватывает все больше Украину и, в частности, наш город Львов. Но мы понимаем, что все же, праздник Богоявления состоится, Богослужение будут совершать в храмах. Также будет освящена вода возле нашего городского совета. Таким образом, можно спокойно себе прийти и, сохраняя социальную дистанцию, соблюдая все требования, набрать себе воды", — сказал капеллан Львовского городского совета, о. Павел Дроздяк.

В этом году чин водосвятия, согласно графику, возглавит епископ Украинской епархии Армянской апостольской Церкви Маркос Оганесян. Уже с 11:00 и в течение дня все желающие смогут набрать необходимое количество освященной воды. Ее хватит всем.

"Как и ежегодно, на площади Рынок будет установлен резервуар для воды объемом 1500 литров. Такого объема хватит всем желающим. Резервуар будет установлен вечером 18 января, а утром его наполнят водой", — сообщил заместитель директора ЛГКП "Львоводоканал" Юрий Свизинский.

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