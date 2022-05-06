Во Львове открыли второй модульный городок для переселенцев: как выглядит он (фото, видео)

Во Львове открыли второй модульный городок для переселенцев: как выглядит он (фото, видео)

Во Львове открыл второй модульный городок для внутренне перемещенных лиц.

Там установили 80 домиков, в которых смогут проживать 320 человек.

Об этом сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

"Мы понимаем, что по сравнению с количеством вынужденных переселенцев на Львовщине, а сейчас в области проживает 300 тысяч ВПЛ, и это только те, кто зарегистрировался — эти цифры кажутся незначительными — однако это только начало", — отметил глава области.

По его словам, кроме Львова, вскоре такие городки появятся в Стрыйской, Судововишнянской и Добротворской громадах. "Это крыша над головой для около полутора тысяч наших сограждан", — добавил он.

По словам Козицкого, Львовская ОВА в будущем планирует решать вопрос обеспечения жильем внутриперемещенных лиц тремя путями:

ремонтом и переоборудованием уже имеющихся помещений;

выкупом готового жила;

сооружением нового модульного жилья.

"По каждому из этих направлений на Львовщине уже идет активная работа. Мы, не только власть, но вся община Львовщины, приложим все усилия, чтобы все украинцы в это сложное время испытаний имели дом", — подытожил глава Львовщины.

Напомним, в апреле во Львове открыли первый модульный городок — более двухсот человек, потерявших дом из-за войны, поселились в кемпинговых домиках в парковой зоне.

Во Львове открыли первый модульный городок

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