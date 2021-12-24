Во Львове открыли рождественскую шопку: как она выглядит (фото, видео)

Во Львове открыли рождественскую шопку: как она выглядит (фото, видео)

Шопка – разновидность вертепа, преимущественно макет, изображающий вифлеемскую конюшню в ночь Рождества Христова.

Во Львове 24 декабря открыли рождественскую шопку. Сценка шопки состоит из пяти двухметровых фигур, вырезанных из тополя, которые разрисовывали дети со Львова.

Об этом сообщили в Львовском городском совете.

Шопку во Львове открыл городской голова Андрей Садовый, ее автор Антон Лубий и львовский муниципальный хор "Гомин".

Мэр Львова отметил, что часть львовян уже 25 декабря будет праздновать Рождество Христово, поэтому поздравил всех с праздником. Автор шопки, художник Антон Лубий подчеркнул, что в этом году для шопки изготовили крепкий каркас и она должна надежно стоять.

В городском совете добавили, что установка шопки является одной из самых распространенных европейских традиций в канун Рождества.

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