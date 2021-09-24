Во Львове открыли арт-объект "Звуки города", созданный с помощью технологии звукового дизайна

Во Львове торжественно открыли уникальный арт-объект, разработанный в рамках проекта «Звуки города». Цель приуроченного к 30-й годовщине Независимости проекта – превратить звуки украинских городов в скульптуры.

Как пояснила автор идеи проекта, продюсер GOODMEDIA Алена Тимошенко, идея заключалась в том, чтобы собрать вместе с горожанами воспоминания, впечатления и звуки, ассоциирующиеся с городом, а затем преобразовать их в скульптуру с помощью современных технологий 3D и звукового дизайна, сообщила Львовская ОГА.

"Для меня лично Львов ассоциируется с кофе, брусчаткой, часами на Ратуше, трамваем и еще очень большим количеством звуков. Львов - это город, куда я приезжаю в гости и, еще не поехав назад, уже планирую следующую поездку. Львов - это очень современный город, креативный, культурный и художественный город и я надеюсь, что эту скульптуру здесь поймут, полюбят и будут приходить сюда слушать звуки города", - сказала Тимошенко.

Скульптура Львова выполнена в различных оттенках - от кораллового до глубоко пурпурного. Так, по мнению авторов проекта, различные оттенки подчеркнули разнообразие города. Посмотреть и "послушать" скульптуру могут все желающие в креативном пространстве !FESTrepublic.

"Проект демонстрирует, что Львов - это современный город, вместе с этим город, который сохраняет многовековые наслоения нашей культуры, традиции", - отметил заместитель главы Львовской ОГА Андрей Годик.

В реализации проекта участвовали более сотни людей. Интервью, поиск форм и процесс их создания можно будет увидеть в серии документальных фильмов. Героями фильмов о Львове стали художница Ксения Дацюк, исполнительный директор IТ кластера Степан Веселовский, ресторатор Андрей Худо, галерист Павел Гудимов, артистка Руслана.

"Эмоции, которые мы передали от нас - это ножи и вилки, которые мы слышим в наших ресторанах в центре города, это шипение на кухне, когда готовят какие-то блюда, это работа кофемашин, или шорох кофе в турке, которую делают на песке, это трубач, который ходит в центре Львова, трамвай и цокот каблуками по мостовой", - рассказал Андрей Худо.

Подобные скульптуры разработали также для Киева, Харькова, Днепра, Одессы, Мариуполя и Крыму. Как ранее сообщалось, арт-объекты уже были открыты в Харькове и Днепре.

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