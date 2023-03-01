Во Львове отец избил сына шваброй: как наказали дебошира

Во время конфликта мужчина начал лупить сына деревянной колодкой от швабры.

Во Львове суд признал виновным отца, избившего собственного сына деревянной колодкой от швабры.

Об этом говорится в определении Шевченковского районного суда Львова.

Как говорится в материалах дела, отец начал ссориться с сыном во дворе собственного дома.

Во время конфликта мужчина начал лупить сына деревянной колодкой от швабры. Он нанес удары "в участок левого плеча, левой кисти и шеи спереди, несколько ударов кулаком правой руки в область носа, нижней части челюсти и губы слева, чем причинил пострадавшему телесные повреждения в виде ссадины на спинке носа, на шее спереди, в области челюсти слева, на левой кисти, кровоизлияние на слизистой верхней губы слева, синяков на левом плече".

Обвиняемый в суде признал свою вину и объяснил, что проживает вместе с сыном. По словам мужчины, сын его спровоцировал, поэтому он не стерпел и набросился на него.

Суд признал виновным мужчину и присудил ему штраф в размере 20 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, а именно 340 гривен.

Ранее во Львовской области суд наказал мужчину за совершение домашнего насилия над своей бывшей женой.

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