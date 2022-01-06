Во Львове от осложнений коронавируса умер известный художник: ему было всего 38 лет

Остапа Лозинского не стало 6 января.
Во Львове скончался известный художник и иконописец Остап Лозинский.
Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил мэр Львова Андрей Садовый 6 января.
"Сегодня отошел в вечность известный львовский художник и иконописец Остап Лозинский. Говорят, когда человек покидает этот мир в такие большие праздники, он сразу попадает в рай. Пусть Остапу там будет светло и хорошо. А его работы, как и память о нем, будут жить вечно. Светлая память светлому человеку", — написал он.
Как сообщает "Радио Свобода", ранее Остап Лозинский находился в больнице с COVID-19, состояние здоровья его улучшилось, и 3 января он сообщал, что уже дома.
Умер художник в больнице, по предварительной информации, от осложнений от коронавируса.
Что известно об Остапе Лозинском
Остап Лозинский – известный львовский художник, иконописец.
Родился в апреле 1983 года во Львове.
В 2004 году окончил Львовский колледж декоративного искусства им. Ивана Труша (отдел росписи), а в 2006 – Львовскую Национальную Академию Искусств. Учился в аспирантуре Института народоведения НАН Украины.
Коллекционировал произведения древнего украинского искусства, увлекался гуцульской народной культурой.
Произведения Остапа Лозинского презентовались на международных выставках. С 2017 года являлся преподавателем в Украинском католическом университете.
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