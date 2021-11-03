Во Львове от коронавируса вакцинируют детей: что необходимо знать родителям

Все желающие несовершеннолетние от 12 до 17 лет смогут получить прививку с сразрешения родителей и после осмотра у врача на наличие всех необходимых прививок и отсутствие противопоказаний.

Во Львове от коронавируса уже вакцинируют всех желающих детей 12-17 лет. Для того чтобы получить прививку, ребенок должен иметь все рутинные прививки от инфекционных заболеваний. Вакцинироваться можно в любом пункте вакцинации, однако перед этим родители должны дать согласие, а врачи должны осмотреть ребенка.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

Детей будут вакцинировать препаратом Comirnaty от Pfizer/BioNTech, поскольку его эффективность и безопасность доказаны. Также именно этой вакциной детей прививают все страны Европы.

Дети могут получить прививку от коронавируса только в сопровождении родителей или опекунов, которые должны подписать информированное согласие.

Прививку делают в любых пунктах вакцинации от коронавируса, но перед прививкой ребенка должен осмотреть врач. Поэтому перед тем, как вакцинироваться, родители с ребенком обязательно должны пойти к семейному врачу за подтверждением о наличии у ребенка возрастных рутинных прививок.

Если ребенок не имеет этих прививок, то может их сделать, и тогда за 14 дней – привиться от коронавируса. Однако это не касается вакцинации от гриппа – ее можно делать одновременно или с любым интервалом с вакцинацией от коронавируса, а также экстренных вакцинаций – после травмы от столбняка или бешенства.

Дозировка вакцинации для детей – такая же, как и для взрослых – 0,3 мл, вторую дозу вакцины можно делать через 21-28 суток.

Необходимость в предварительной записи на прививку определяют сами же пункты вакцинации.

"Среди противопоказаний – те же, что и для взрослых: тяжелая анафилактическая реакция на первую дозу вакцины, острое заболевание в день вакцинации с температурой выше 38 градусов", — сказала медицинский директор по материнству и детству 5-й городской больницы Львова Ирина Полюга.

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