Во Львове от коронавируса будут вакцинировать в общежитиях, на массовых мероприятиях и в университете

Во Львове от коронавируса будут вакцинировать в общежитиях, на массовых мероприятиях и в университете

С пятницы, 3 сентября, будут вакцинировать студентов и преподавателей ЛНУ им. Франко.

Во Львове в общежитиях, главном корпусе Львовского национального университета им. И. Франко и во время массовых мероприятий будут работать мобильные бригады, которые будут делать прививки от коронавируса.

Также читайте Вакцинация от коронавируса: в Украине сделали уже более 9 млн прививок

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

Так, с пятницы, 3 сентября, мобильные пункты вакцинации появятся в главном корпусе и общежитиях Львовского национального университета имени Ивана Франко. Вакцинироваться там смогут студенты и преподаватели.

Также мобильные пункты вакцинации будут работать и во время мероприятия "Молодвиж", где желающие смогут сделать прививку.

Кроме того, в городе работают пункты массовой вакцинации в ТРЦ и гипермаркетах.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения изменили отношение к бустерным (третьим) прививкам от коронавируса, заявив, что они необходимы людям из группы риска.

Плановая вакцинация детей: делать или нет в условиях карантина

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку