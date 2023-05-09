Во Львове оголенная девушка на остановке транспорта занималась сексом с парнем: как все закончилось

Несмотря на то, что нарушителей было двое, судили только девушку.

Во Львове парочка занималась сексом на остановке общественного транспорта. Очевидцы вызвали полицию, из-за чего девушку судили.

Об этом говорится в постановлении Франковского районного суда Львова.

По данным суда, 25 февраля в 22:18 парочка на остановке общественного транспорта по улице Кульпарковской во Львове занялась сексом. Девушка была обнажена ниже пояса и занималась любовью с мужчиной. На место происшествия вызвали полицию, составившую протокол об административном нарушении. Несмотря на то, что нарушителей было двое, судили именно жительницу Львова.

Девушку обвинили в "нарушении общественного порядка, что стало проявлением бесстыдства и грубой непристойности".

На суде подозреваемая свою вину признала и раскаялась. Суд признал девушку виновной по ст.173 Кодекса Украины об административном правонарушении, однако судья решил ограничиться устным замечанием и закрыл дело.

Напомним, в столице Польши Варшаве задержали 28-летнего мужчину, который за 500 евро согласился заняться сексом с 44-летней женщиной. Однако утро шокировало потерпевшую: у нее украли автомобиль, деньги и два iPhone.

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