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Во Львове одна из церквей Московского патриархата перешла в ПЦУ (видео)

Во Львове одна из церквей Московского патриархата перешла в ПЦУ (видео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
429
Время на прочтение
1 мин
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Во Львове одна из церквей Московского патриархата перешла в ПЦУ (видео)

Фото: скриншот с видео

Голосование за переход состоялось прямо в помещении храма.

Во Львове 5 апреля церковь Московского патриархата на улице Тараса Бобанича перешла в Православную церковь Украины.

Об этом сообщил заместитель председателя Львовского областного совета Юрий Холод.

Перед этим глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщал, что прихожане принимают решение о переходе в ПЦУ.

"Надеюсь, уже в ближайшее время эта церковь станет Гарнизонным храмом ПЦУ", — говорится в сообщении.

Напомним, во Львове прихожане УПЦ МП снова вляпались в скандал, заявив, что "войну начали искренние украинцы".

Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что один из основных храмов УПЦ МП в городе планируют национализировать, если священники не перейдут в украинскую церковь.

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Дата публикации
Просмотры
429
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