Во Львове одна из церквей Московского патриархата перешла в ПЦУ (видео)

Голосование за переход состоялось прямо в помещении храма.
Во Львове 5 апреля церковь Московского патриархата на улице Тараса Бобанича перешла в Православную церковь Украины.
Об этом сообщил заместитель председателя Львовского областного совета Юрий Холод.
Перед этим глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщал, что прихожане принимают решение о переходе в ПЦУ.
"Надеюсь, уже в ближайшее время эта церковь станет Гарнизонным храмом ПЦУ", — говорится в сообщении.
Напомним, во Львове прихожане УПЦ МП снова вляпались в скандал, заявив, что "войну начали искренние украинцы".
Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что один из основных храмов УПЦ МП в городе планируют национализировать, если священники не перейдут в украинскую церковь.
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