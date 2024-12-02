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Во Львове объявлен первый уровень опасности: подробности

Во Львове объявлен первый уровень опасности: подробности

Туман во Львове/Фото: Львовский городской совет

Львовян предупредили об опасных метеорологических явлениях.

Во Львове объявили повышенный, первый, уровень опасности на утро 2 декабря.

Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Гидрометцентр проинформировал о погоде во Львове 2 декабря.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по городу Львову: 2 декабря утром туман видимостью 200-500 м, на отдельных участках дорог гололедица", – говорится в заявлении.

Кроме того, на территории Львовской области местами ожидается туман, видимость будет падать до 200-500 м, а на отдельных участках дорог образуется гололедица.

Поэтому объявлен I уровень опасности, желтый.

Во Львове 2 декабря объявили первый уровень опасности/Инфографика: Львовский региональный центр по гидрометеорологии / ©
Во Львове 2 декабря объявили первый уровень опасности/Инфографика: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Отметим, в то же время и в Киеве предупредили об опасных метеорологических явлениях 2 декабря. В столице также оглашен первый уровень опасности.

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