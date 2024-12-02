Во Львове объявлен первый уровень опасности: подробности

Львовян предупредили об опасных метеорологических явлениях.
Во Львове объявили повышенный, первый, уровень опасности на утро 2 декабря.
Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
Гидрометцентр проинформировал о погоде во Львове 2 декабря.
"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по городу Львову: 2 декабря утром туман видимостью 200-500 м, на отдельных участках дорог гололедица", – говорится в заявлении.
Кроме того, на территории Львовской области местами ожидается туман, видимость будет падать до 200-500 м, а на отдельных участках дорог образуется гололедица.
Поэтому объявлен I уровень опасности, желтый.
Отметим, в то же время и в Киеве предупредили об опасных метеорологических явлениях 2 декабря. В столице также оглашен первый уровень опасности.
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