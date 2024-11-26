Во Львове объявлен І уровень опасности: в чем причина

Во Львове и по всей области 27 ноября ожидаются сложные погодные условия. На этот день объявлен желтый уровень опасности из-за гололедицы на дорогах, которая образуется ночью и утром.

Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

По информации синоптиков, атмосферный фронт с запада принесет облачную погоду с прояснениями. В ночные и утренние часы ожидается дождь, а на дорогах возможно образование скользкого льда. В течение дня осадки прекратятся, но погодные условия будут оставаться сложными из-за слабого тумана, что будет снижать видимость до 500-1000 метров.

Температура воздуха во Львове ночью будет от 0° до +2°, а днем повысится до +5°…+7°. По области ночью прогнозируют от -1° до +4°, днем от +3° до +8°. Ветер будет умеренным, со скоростью 5-10 м/с.

Утром 26 ноября на реках Львовщины преимущественно фиксировали спад уровней воды на 1-9 см, хотя иногда наблюдались повышение на 1-13 см в сутки. Температура воды колебалась от 0,0-2,0 ° в горных притоках Днестра до 1,6-4,6 ° на равнинных реках.

Прогноз на ближайшие сутки: на большинстве рек уровень воды будет и дальше снижаться, однако из-за таяния снега в отдельных местах возможны небольшие подъемы уровней.

В конце месяца во Львовской области ожидаются дожди, местами с мокрым снегом. Ночные температуры будут колебаться от -3° до +2°, а днем воздух будет прогреваться до +3°…+8°. Атмосферное давление в ближайшие дни будет расти, а относительная влажность несколько уменьшится.

Жителей региона просят быть осторожными на дорогах, особенно во время утренних поездок, и учитывать возможные осложнения из-за гололедицы и пониженной видимости.

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич сообщил, когда в Украину придет потепление. По его данным, в конце недели температура воздуха повысится на 2-4°С. Вырастет вероятность осадков преимущественно в виде мокрого снега, временами с дождем.

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