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Во Львове объявили срочный сбор провизии на нужды армии

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Во Львове объявили срочный сбор провизии на нужды армии

Associated Press

Призывают приносить и продукты, и лекарства.

Во Львове открывается 11 локаций для срочного сбора провизии на нужды украинской армии во всех районах города.

Об этом сообщает Львовский городской совет.

По ссылке постоянно обновляется список необходимой провизии, медикаментов и продовольствия на нужды военных. Потребности от военных поступают постоянно и точечно по запросам, поэтому всю актуальную информацию просят отслеживать по ссылке. По возможности просят все приносить в коробках.

Список адресов:

Сыховский район

  • ул. Хоткевича, 16а, с 10:00 до 20:00, 067 668 33 98;
  • просп. Червоной калины, 66, круглосуточно;
  • Коллегиум УКУ (желтый), Козельницкая, 2а, с 10:00 до 18:00 (2-й этаж, крыло слева).

Лычаковский район

  • ул. Коциловского, 16, с 10:00 до 20:00, 068 839 82 86;
  • ул. Костя Левицкого, 67, круглосуточно;
  • ул. Пасечная, 83 (помещение под церковью), с 9:00 до 20:00, 096991 67 37.

Шевченковский район

  • ул. Липинского, 11, круглосуточно;
  • ул. И. Величковского, 58, с 10:00 до 21:00 (Обильное-2).

Галицкий район

  • ул. Шептицких,16 (двери слева), с 7:00 до 22:00, 093002 41 71;
  • ул. Ф. Листа, 1, круглосуточно.

Железнодорожный район

  • ул. И. Выговского, 34, круглосуточно, 073 482 79 73.

Франковский район

  • ул. Генерала Чупрынки, 85, круглосуточно.

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