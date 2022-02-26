Во Львове объявили срочный сбор провизии на нужды армии

Призывают приносить и продукты, и лекарства.
Во Львове открывается 11 локаций для срочного сбора провизии на нужды украинской армии во всех районах города.
Об этом сообщает Львовский городской совет.
По ссылке постоянно обновляется список необходимой провизии, медикаментов и продовольствия на нужды военных. Потребности от военных поступают постоянно и точечно по запросам, поэтому всю актуальную информацию просят отслеживать по ссылке. По возможности просят все приносить в коробках.
Список адресов:
Сыховский район
- ул. Хоткевича, 16а, с 10:00 до 20:00, 067 668 33 98;
- просп. Червоной калины, 66, круглосуточно;
- Коллегиум УКУ (желтый), Козельницкая, 2а, с 10:00 до 18:00 (2-й этаж, крыло слева).
Лычаковский район
- ул. Коциловского, 16, с 10:00 до 20:00, 068 839 82 86;
- ул. Костя Левицкого, 67, круглосуточно;
- ул. Пасечная, 83 (помещение под церковью), с 9:00 до 20:00, 096991 67 37.
Шевченковский район
- ул. Липинского, 11, круглосуточно;
- ул. И. Величковского, 58, с 10:00 до 21:00 (Обильное-2).
Галицкий район
- ул. Шептицких,16 (двери слева), с 7:00 до 22:00, 093002 41 71;
- ул. Ф. Листа, 1, круглосуточно.
Железнодорожный район
- ул. И. Выговского, 34, круглосуточно, 073 482 79 73.
Франковский район
- ул. Генерала Чупрынки, 85, круглосуточно.
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- После 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в районе Борисполя, Харькове, Одессе и других крупных городов.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
- Украина закрыла небо для полетов.
- В МВД рассказали о российских обстрелах Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- По ориентировочным данным Минобороны Украины по состоянию на 15:00 25 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери :
- танки – до 80 единиц;
- боевые бронированные машины разных типов — 516;
- самолеты – 10;
- вертолеты — 7;
- личного состава — 2800.
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Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
- С 24 февраля в Украине введено чрезвычайное положение.