Во Львове объявили срочный сбор провизии на нужды армии

Призывают приносить и продукты, и лекарства.

Во Львове открывается 11 локаций для срочного сбора провизии на нужды украинской армии во всех районах города.

Об этом сообщает Львовский городской совет.

По ссылке постоянно обновляется список необходимой провизии, медикаментов и продовольствия на нужды военных. Потребности от военных поступают постоянно и точечно по запросам, поэтому всю актуальную информацию просят отслеживать по ссылке. По возможности просят все приносить в коробках.

Список адресов:

Сыховский район

ул. Хоткевича, 16а, с 10:00 до 20:00, 067 668 33 98;

просп. Червоной калины, 66, круглосуточно;

Коллегиум УКУ (желтый), Козельницкая, 2а, с 10:00 до 18:00 (2-й этаж, крыло слева).

Лычаковский район

ул. Коциловского, 16, с 10:00 до 20:00, 068 839 82 86;

ул. Костя Левицкого, 67, круглосуточно;

ул. Пасечная, 83 (помещение под церковью), с 9:00 до 20:00, 096991 67 37.

Шевченковский район

ул. Липинского, 11, круглосуточно;

ул. И. Величковского, 58, с 10:00 до 21:00 (Обильное-2).

Галицкий район

ул. Шептицких,16 (двери слева), с 7:00 до 22:00, 093002 41 71;

ул. Ф. Листа, 1, круглосуточно.

Железнодорожный район

ул. И. Выговского, 34, круглосуточно, 073 482 79 73.

Франковский район