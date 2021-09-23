Во Львове объявили штормовое предупреждение: власти города призывает не ходить под деревьями и рекламными щитами

Во Львове объявили штормовое предупреждение: власти города призывает не ходить под деревьями и рекламными щитами

Сильный ветер во Львове будет ночью и утром.

Во Львове в пятницу, 24 сентября, ожидаются сильные порывы ветра. Из-за этого в городе объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщили во Львовском городском совете.

Так, в городе ожидаются порывы ветра (юго-западного с переходом на северо-западный) 17-22 м/с, ночью и утром 25-28 м/с. Температура ночью 8-10 тепла, днем 11-13 тепла.

В городском совете Львова призвали жителей города быть осторожными во время прогулок по городу, так как сильный ветер может спровоцировать чрезвычайную ситуацию.

"Не стоит ходить под раскидистыми деревьями, рекламными щитами, линиями электропередач и антеннами, так порывы ветра могут их повредить", — говорится в сообщении.

Напомним, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям объявила предупреждение об опасных метеорологических явлениях 24 сентября. Украинцев предупреждают о сильном ветре.

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