Во Львове обломок вражеской ракеты попал на территорию детского приюта

Там находятся эвакуированные из разных регионов дети без родителей.

Во Львове во время ракетных обстрелов обломок попал на территорию детского приюта, где эвакуированы из разных регионов дети без родителей.

Об этом сообщил начальник службы по делам детей Львовской ОВ Владимир Лис, передает "Укринформ".

"Все дети целые. Повреждения в приюте – минимальные, вылетели немного окна в подвале" — сказал Лис.

Первым о попадании осколка ракеты на территорию детского приюта сообщил заместитель начальника Львовской ОВА Виталий Загайный в эфире канала НТА. Он отметил, что детское убежище находится вдали от места попадания ракет, однако остатки тоже могут привести к опасности.

"Это был достаточно большой обломок, который залетел в детское убежище, где находятся исключительно дети. Благо, там стекло было предварительно оклеено лентой и не разлетелось вдребезги и никто не пострадал. Я хочу сказать, что есть прямые попадания, а есть остаточные, но они тоже могут привести к разного рода неприятностям и убыткам", — сказал Загайный.

В детском приюте Львова находятся дети-сироты и лишенные родительской опеки из разных уголков Украины. Во Львовской области в 25 заведениях нашли убежище около тысячи детей. Среди них как младенцы, так и дети старшего школьного возраста, эвакуированные из Донецкой, Луганской, Одесской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Запорожской, Николаевской и Сумской областей.

Напомним, по предварительным данным, во Львове в результате ракетных ударов погибли семь человек, еще 11 пострадали, среди них ребенок. Трое в больнице находятся в тяжелом состоянии.

По информации Воздушного командования "Запад", сегодня утром произошло четыре ракетных удара: три – по объектам военной инфраструктуры, один – по СТО. Несколько ракет попали возле Главного железнодорожного вокзала Львова, пострадавших среди пассажиров и железнодорожников нет.

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