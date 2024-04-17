Во Львове нейрохирурги провели сложную операцию на мозге 4-летней девочке из Северной Ирландии

Во Львове детские нейрохирурги удалили часть полушария мозга 4-летней пациентке из Северной Ирландии. Девочка страдала на тяжелые судорожные приступы, которые представляли угрозу жизни и сдерживали ее развитие.

Об этом сообщает Первое медицинское объединение Львова.

Семья с Британских островов преодолела 3000 км, чтобы обратиться за помощью к специалистам крупнейшего в западных областях Украины Центра нейрохирургии и хирургического лечения эпилепсии, работающего в Детской больнице святого Николая Первого медобъединения Львова.

В этом центре лечат детей из разных уголков Украины. А вот из-за границы – впервые.

Известно, что 4-летняя Рейчел Гриббен родом из небольшого городка в Северной Ирландии. Она – третья дочь в семье. Когда девочке было полтора года, родители заметили, что Рэйчел как-то отстает в развитии. Также у крохи появились незначительные подергивания тела. А уже через несколько месяцев она перенесла первое тяжелое судорожное нападение. Медики диагностировали эпилепсию с эпилептическими спазмами.

"Это такой вид судорог, при которых по всему головному мозгу возникают разряды. Также врачи обнаружили фокально-кортикальную дисплазию, то есть плохо развиты извилины мозга, которые и провоцировали судороги", — рассказали нейрохирурги.

С каждым месяцем нападения у Рэйчел усиливались и участились. Противосудорожная терапия уменьшила их количество, но они все еще регулярно случались и дальше сдерживали развитие девочки.

В поисках спасения родители Рэйчел наткнулись на известного американского нейрохирурга Люка Томича. Он сказал, что хирургическим путем девочку можно лишить 80-90% приступов. И посоветовал семье обратиться за помощью к команде украинских специалистов, которую возглавляет опытный нейрохирург Детской Больницы Святого Николая Михаил Ловга.

Львовские врачи и 4-летняя Рейчел, которой провели сложную операцию на мозге / Фото: Facebook / Первое медицинское объединение Львова

Львовские нейрохирурги начали подготовку к вмешательству. Невролог-эпилептолог отделения Мария Павлюк с коллегами провела полное обследование ребенка для определения максимально точного расположения очага эпилептогенной активности. И обнаружила зону, совпадающую с зоной мальформации, то есть патологии коры головного мозга.

Собрав всю информацию, команда нейрохирургов принялась за тщательное планирование операции.

"Мы выбрали интересный – комбинированный доступ. Поэтапно открыли полость черепа, нашли измененную зону, отделили ее и поэтапно отсоединили. А потом – удалили полностью. Крайне важно было быть максимально далеко от участка, отвечающего за движения конечностями. А фокальная кортикальная дисплазия, то есть эта измененная часть мозга была очень близко к той зоне. Именно поэтому мы работали совместно с нейрофизиологами, используя сверхсовременные технологии – интероперационный мониторинг и "навигационную систему", которые помогают нам избежать повреждений здоровых участков мозга", - рассказал Михаил Ловга, врач нейрохирург, руководитель направления детской нейрохирургии и психоневрологии Больницы Святого Николая.

Врачи не отходили от операционного стола 7 часов. Операция прошла успешно – удалось добиться желаемого результата. Судороги полностью отсутствуют и не будут больше задерживать развитие ребенка.

Рейчел Гриббен уже вернулась в Северную Ирландию.

Напомним, львовские хирурги провели уникальную операцию и спасли новорожденную девочку, которая в любой момент могла умереть из-за врожденного порока легких. Операцию ребенку провели на восьмой день жизни, без разрезания грудной клетки (фото).

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