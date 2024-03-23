Во Львове неадекватный мужчина избил палкой девочку в троллейбусе: видео

Девочку госпитализировали, а мужчину задержали и доставили в полицейский участок.

В субботу, 23 марта, неадекватный пассажир троллейбуса №22 во Львове без всяких причин набросился на 13-летнюю девочку, сидевшую неподалеку от него.

Как свидетельствует опубликованное в Telegram-канале Zahidwtf, сидевший, обхватив голову руками, вдруг вынул из-за пазухи палку и несколько раз ударил несовершеннолетнюю по голове.

В патрульной полиции ТСН.ua сообщили, что девочку госпитализировали, а мужчину задержали и доставили в полицейский участок для установления его личности.

Во Львове неадекватный мужчина избил палкой девочку в троллейбусе

Напомним, ранее во Львове пенсионерка упала с сиденья в троллейбусе и сломала себе челюсть. Она обратилась в полицию, пожаловавшись на водителя. Правоохранители не только закрыли уголовное производство, но и решили привлечь пострадавшую женщину к административной ответственности за "невыполнение обязанностей пассажира".

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