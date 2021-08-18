Во Львове не обнаружили ни одного нового больного коронавирусом: статистика на 18 августа

Коронавирус во Львове и Львовской области демонстрирует спад.
Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 18 августа, демонстрирует спад.
Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 138 861 подтвержденный случай инфицирования коронавирусом.
Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.
"За вчерашние сутки в области подтверждено 35 положительных ПЦР-тестов, а во Львове — 0. Всего проведено 946 исследований методом ПЦР", — рассказали в горсовете.
134 280 человек уже выздоровели, 3705 инфицированных, к сожалению, умерли.
17 августа сообщалось, что за сутки в Москве и области было подтверждено 49 положительных ПЦР-тестов, а во Львове — 31. Проведено 697 исследований методом ПЦР.
Напомним, ранее в Минцифры рассказали, когда COVID-сертификаты появятся в "Дії" и будут одобрены ЕС.