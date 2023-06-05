Во Львове нашли мертвым 26-летнего жителя Тернопольщины, который загадочно исчез: подробности трагедии

Парень не выходил на связь с родными.

Во Львове в понедельник, 5 июня, нашли мертвым 26-летнего жителя Тернопольской области Павла В. Его насмерть сбил поезд. Об исчезновении молодого человека его родные заявили еще 3 июня.

Об этом сообщили в полиции Тернопольской области.

О загадочном исчезновении 26-летнего уроженца села Прошова Тернопольского района в субботу, 3 июня, в полицию сообщили его родственники. Парень не отвечал на телефонные звонки.

5 июня тело Павла В. обнаружили во Львове. По данным следствия, его насмерть сбил тепловоз.

В полиции Львовской области добавили, что 5 июня в 5:30 во Львове на железнодорожной перегоне "Персенковка-Сихов" нашли тело 26-летнего уроженца Тернопольщины, который учился в одном из университетов Львова. Он внезапно выбежал перед поездом "Ходоров-Львов". От полученных травм мужчина погиб на месте трагедии.

Во Львове жителя Тернопольщины насмерть сбил поезд / Фото: Полиция Львовской области

"По факту следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта Львовского районного управления полиции №2 открыли уголовное производство по ч.3 ст.276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы сроком от пяти до десяти лет", — говорится в сообщении полиции Львовской области.

Напомним, во Львове 31 мая 14-летнего парня госпитализировали в реанимацию с пулевым ранением. Школьник гостил у своего одноклассника и в квартире они нашли помповое ружье, которое решили осмотреть, после чего раздался выстрел.

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