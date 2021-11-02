Во Львове нашли мертвого мужчину на железнодорожном пути

Правоохранители просят помочь установить личность погибшего.

Сегодня утром, 2 ноября, на железнодорожном пути на ул. Городоцкой во Львове обнаружили тело неизвестного мужчины. По предварительным данным, мужчина в возрасте 60-70 лет скончался в результате полученных травм от наезда поезда.

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Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

Сообщения о мертвом мужчине правоохранители получили сегодня около 07:40. Сейчас полиция пытается установить личность погибшего и обстоятельства его смерти.

Всех, кому известна какая-либо информация о погибшем или обстоятельствах трагедии, правоохранители просят согласиться в ближайший отдел полиции или на оперативную линию 102.

По этому факту следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст.276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УКУ. Максимальное наказание – до десяти лет лишения свободы.

Напомним, в Кривом Роге возле железнодорожного вокзала обнаружили труп мужчины без головы.

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