Во Львове нашли кота Садового и сразу повезли в клинику

Во Львове нашли кота Садового и сразу повезли в клинику

Левчик обнаружили на площади Рынок возле Ратуши, с которой он вчера исчез.

В четверг, 8 сентября, во Львове успешно завершились поиски "кошачьего мэра" Левчика, который вчера неожиданно исчез из помещения Львовского горсовета после проведения там антитеррористической операции СБУ.

Этот бездомный кот получил приют в мэрии и в течение последнего года жил в приемной городского головы. Тому, кто его найдет, Андрей Садовый пообещал хороший подарок, отметив, что его мог напугать взрыв во время учений.

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Как сообщил директор администрации городского председателя Львова Евгений Бойко, "кошачьего мэра" удалось достаточно быстро найти, но, к сожалению он нуждается в помощи ветеринара.

"Левчик нашелся — сегодня после обеда, на площади Рынок, с тыльной стороны Ратуши. К сожалению, хромает на две задние лапки — повезли в клинику. Нашла кота работница городского совета ", — сообщил чиновник.

В сообщении не сказано, выполнил ли свое обещание мэр Львова Андрей Садовый относительно "хорошего подарка" для того, кто найдет кота.

Новости Украины: во Львове ищут кота, который жил в Ратуше неподалеку кабинета городского головы

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