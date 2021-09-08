Во Львове нашли кота Садового и сразу повезли в клинику

Левчик обнаружили на площади Рынок возле Ратуши, с которой он вчера исчез.
В четверг, 8 сентября, во Львове успешно завершились поиски "кошачьего мэра" Левчика, который вчера неожиданно исчез из помещения Львовского горсовета после проведения там антитеррористической операции СБУ.
Этот бездомный кот получил приют в мэрии и в течение последнего года жил в приемной городского головы. Тому, кто его найдет, Андрей Садовый пообещал хороший подарок, отметив, что его мог напугать взрыв во время учений.
Как сообщил директор администрации городского председателя Львова Евгений Бойко, "кошачьего мэра" удалось достаточно быстро найти, но, к сожалению он нуждается в помощи ветеринара.
"Левчик нашелся — сегодня после обеда, на площади Рынок, с тыльной стороны Ратуши. К сожалению, хромает на две задние лапки — повезли в клинику. Нашла кота работница городского совета ", — сообщил чиновник.
В сообщении не сказано, выполнил ли свое обещание мэр Львова Андрей Садовый относительно "хорошего подарка" для того, кто найдет кота.