Во Львове накажут мужчину, который хвалил коммунистический режим

Во Львове будут судить мужчину, который в социальных сетях хвалил коммунистический режим.
Он в социальных сетях распространял запретную в Украине коммунистическую символику и пропагандировал тоталитарный режим.
Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.
По данным следствия, житель Львова в Facebook распространял сообщения с пропагандой коммунистического режима и публиковал запрещенную коммунистическую символику.
"Галицкой окружной прокуратурой Львова направлен в суд обвинительный акт в отношении жителя Львова по фактам распространения и публичного использования символики коммунистического тоталитарного режима (ч.1 ст. 436-1 УК Украины)", — говорится в сообщении.
Мужчине грозит до 5 лет ограничение или лишение свободы.
Напомним, в Ивано-Франковске задержали 43-летнюю уроженку России, которая распространяла и публично использовала символику коммунистического тоталитарного режима.
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