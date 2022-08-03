Во Львове накажут мужчину, который хвалил коммунистический режим

Во Львове будут судить мужчину, который в социальных сетях хвалил коммунистический режим.

Он в социальных сетях распространял запретную в Украине коммунистическую символику и пропагандировал тоталитарный режим.

Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

По данным следствия, житель Львова в Facebook распространял сообщения с пропагандой коммунистического режима и публиковал запрещенную коммунистическую символику.

"Галицкой окружной прокуратурой Львова направлен в суд обвинительный акт в отношении жителя Львова по фактам распространения и публичного использования символики коммунистического тоталитарного режима (ч.1 ст. 436-1 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Мужчине грозит до 5 лет ограничение или лишение свободы.

Напомним, в Ивано-Франковске задержали 43-летнюю уроженку России, которая распространяла и публично использовала символику коммунистического тоталитарного режима.

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