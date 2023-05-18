Во Львове награжденный благодарностью от мэра школьник получил приговор за наркоторговлю (фото)

Вынося приговор школьнику, суд учел его награду за активную гражданскую позицию и волонтерскую деятельность.

Железнодорожный райсуд Львова вынес приговор за наркоторговлю 16-летнему ученику одной из школ, который делал "закладки" каннабиса в городе.

Об этом говорится в материалах дела №462/747/23.

Так, ученик львовской СОШ №55 в начале января приобрел через Telegram-канал каннабис, чтобы перепродавать его, делая "закладки". За одну такую школьник планировал выручить 90 грн.

Согласно материалам дела, в тот день подросток приобрел в районе Левандовки расфасованный в 15 зип-пакетов каннабис. Наркотик школьник хранил у себя дома, а на следующий день сделал в лесопарке на одной из улиц города четыре "закладки". Парень сфотографировал их и послал снимок в Telegram-канал. На следующий день он сделал еще две "закладки".

Львовский школьник делал "закладки" каннабиса/Фото: полиция Львовской области

Школьника заметили правоохранители, которые обследовали соответствующую территорию. Парень вел себя подозрительно и пытался избежать встречи с полицейскими.

Суд признал подростка виновным в незаконном приобретении, хранении в целях сбыта, а также незаконном сбыте наркотических средств. Приговор подозреваемому предусматривал пять лет лишения свободы, однако суд освободил его от отбывания наказания, назначив два года испытательного срока. Также парень должен оплатить 8,3 тыс. грн судебных издержек.

"Избирая обвиняемому наказание, суд учитывает (…) лицо обвиняемого, который ранее несудим, на учете в психиатрическом и наркологическом учреждениях не состоит, не женат, не работает, по месту жительства характеризуется положительно, получил благодарность за активную гражданскую позицию и волонтерскую деятельность от городского председателя г. Львова …" – говорится в материалах дела.

Изъяты у подростка "закладки" каннабиса/Фото: полиция Львовской области

Напомним, в Киеве правоохранители разоблачили консультанта магазина, который сбывал клиентам наркотики вместе с мобильными телефонами.

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