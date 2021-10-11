Во Львове начался отопительный сезон: кто получит тепло в первую очередь

Во Львове начался отопительный сезон: кто получит тепло в первую очередь

Запуск отопления продлится два дня.

Сегодня, 11 октября, во Львове стартует отопительный сезон. В первую очередь тепло запустят в больницы, поликлиники, школы и садики.

Об этом сообщил городской председатель Львова Андрей Садовый во время утреннего эфира на радио "Люкс FM", передает пресс-служба ЛГС.

По словам мэра, дома и объекты теплоснабжения технически готовы к подаче отопления.

"Также тепло будет подаваться в дома жителей. Думаю, что запуск отопления ориентировочно продлится двое суток. Некоторые ОСМД просят отсрочить им этот процесс. Но похолодание идет, поэтому люди должны быть в тепле, чтобы меньше болеть", — сказал Садовый.

Напомним, ранее заместитель мэра Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирина Маруняк рассказала, что город будет подавать тепло, а ОСМД сами могут решить, когда включить отопление.

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