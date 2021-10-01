Во Львове на выходных состоится велогонка: движение по улицам ограничат, а общественный транспорт изменит маршруты

Во Львовском городском совете опубликовали временную схему движения общественного транспорта.
Во Львове в воскресенье, 3 октября, из-за проведение велогонки TOUR de ONUR ограничат движение транспорта по проспекту Чорновола. Также общественный транспорт будет курсировать по измененным маршрутам.
Об этом сообщили во Львовском городском совете.
Движение транспорта по проспекту Черновола ограничат на участке от ул. Зерновой до ул. Липинского с 8:00 до 15:00.
Также из-за этого часть общественного транспорта будет курсировать по измененным маршрутам, в частности:
- Автобусы № 1А, 7, 17, 31, 9, 20, 25, 34, 37, 39, 41, 46, 47, 61, 57, 53 из центральной части города в направлении движения ул. Липинского будут курсировать ул. Б. Хмельницкого — ул. Замарстиновска — далее по маршруту.
- В обратном направлении маршруты 1А, 9, 20, 25, 39, 46, 47, 61, 57, 53 будут курсировать по ул. Липинского — ул. Замарстиновска — ул. Б. Хмельницкого — далее по маршруту.
- Маршруты №7, 17, 31, 34, 37, 41, 51 в направлении с ул. Липинского к центральной части города будут курсировать по ул. Ерошенко — ул. Родниковая — ул. Шолом-Алейхема — далее по маршруту.
- Автобусные маршруты №8, 8А и 22 будут курсировать до ул. Джерельна (ТРЦ "Форум Львов") с ул. Липинского — ул. Ерошенко — ул. Под Дубом. В обратном направлении — по ул. Под Дубом — ул. Ерошенко — ул. Варшавская.
- Троллейбусный маршрут №33 начнет свою работу с 15:00.
Напомним, в центре Киева в эти выходные перекроют движение транспорта.