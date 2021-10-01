Во Львове на выходных состоится велогонка: движение по улицам ограничат, а общественный транспорт изменит маршруты

Во Львове на выходных состоится велогонка: движение по улицам ограничат, а общественный транспорт изменит маршруты

Во Львовском городском совете опубликовали временную схему движения общественного транспорта.

Во Львове в воскресенье, 3 октября, из-за проведение велогонки TOUR de ONUR ограничат движение транспорта по проспекту Чорновола. Также общественный транспорт будет курсировать по измененным маршрутам.

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Об этом сообщили во Львовском городском совете.

Движение транспорта по проспекту Черновола ограничат на участке от ул. Зерновой до ул. Липинского с 8:00 до 15:00.

Также из-за этого часть общественного транспорта будет курсировать по измененным маршрутам, в частности:

Автобусы № 1А, 7, 17, 31, 9, 20, 25, 34, 37, 39, 41, 46, 47, 61, 57, 53 из центральной части города в направлении движения ул. Липинского будут курсировать ул. Б. Хмельницкого — ул. Замарстиновска — далее по маршруту.

— далее по маршруту. В обратном направлении маршруты 1А, 9, 20, 25, 39, 46, 47, 61, 57, 53 будут курсировать по ул. Липинского — ул. Замарстиновска — ул. Б. Хмельницкого — далее по маршруту.

— далее по маршруту. Маршруты №7, 17, 31, 34, 37, 41, 51 в направлении с ул. Липинского к центральной части города будут курсировать по ул. Ерошенко — ул. Родниковая — ул. Шолом-Алейхема — далее по маршруту.

— далее по маршруту. Автобусные маршруты №8, 8А и 22 будут курсировать до ул. Джерельна (ТРЦ "Форум Львов") с ул. Липинского — ул. Ерошенко — ул. Под Дубом. В обратном направлении — по ул. Под Дубом — ул. Ерошенко — ул. Варшавская.

В обратном направлении — по Троллейбусный маршрут №33 начнет свою работу с 15:00.

Львовский городской совет

Напомним, в центре Киева в эти выходные перекроют движение транспорта.

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