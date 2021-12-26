Во Львове на вокзале посреди ночи загорелся пассажирский поезд

В вагоне был один пассажир, он не пострадал.
В ночь на воскресенье, 26 декабря, на главном железнодорожном вокзале во Львове вспыхнул пожар в вагоне №7 поезда №81 Киев-Ужгород. Внутри находился всего один пассажир. Его вывел проводник и пересадил в другой вагон.
Задымленный вагон отцепили от основного состава поезда. К тушению привлекли пожарный поезд и работников ГСЧС.
"На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений к месту происшествия вагон был отцеплен от поезда, отдельно стоящий, из окон выбивался дым. Проводник уже вывел находившегося в вагоне пассажира. Пожарные надели специальные аппараты защиты органов дыхания и зрения и приступили к проведению работ по ликвидации возгорания", — сообщили львовские спасатели.
Огонь уничтожил электрощитовую и купе проводников. Никто из людей не пострадал.
Причина возникновения возгорания устанавливается правоохранительными органами.
"Поезд №81 Киев-Ужгород отправился с задержкой 20 минут. В настоящее время комиссия АО "Укрзализныця" устанавливает причины задымления поезда", — сообщили в "Укрзализныце".
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