Во Львове на тротуаре заметили подозрительную отметину, а на крыше поликлиники предупредительный знак: фото

Во Львове на тротуаре заметили подозрительную отметину, а на крыше поликлиники предупредительный знак: фото

Львовяне подмечают подозрительные знаки на тротуаре.

В соцсетях сообщают об обнаруженных меток во Львове.

Одна из них была замечена на улице города, вероятно, это знак-ориентир для прицела, чтобы нанести удар.

Другой же занк обнаружили в одной из местных поликлиник. Что касается метки на крыше медучреждения, то ее наносят, вероятно, для того, чтобы предупредить о том, что в помещении есть люди с заболеваниями и ранениями, чтобы враг не атаковал здание.

фото/соцсети

"На крышах львовских больниц установлен знак. Это международный символ, говорящий о том, что в этом доме находятся больные и раненые", — говорится в сообщении "Телеграмм"-канала "Типовой Львов", который и обнародовал фото.

Напомним, российские оккупанты во многих городах разбрасывают авиаметки для дальнейшей корректировки огня. Увиденные предметы просят ликвидировать.

Как уже сообщалось, в Ровенской области в городе Костополь полицейские задержали 18-летнюю девушку, которая рисовала метки в виде креста вблизи отделения почты. Она призналась, что и ранее дела маркировку за вознаграждение.