Во Львове на польском мемориале откроют скандальные скульптуры львов: Садовый объяснил причины

Во Львове на польском мемориале "Кладбище орлят" откроют скандальные скульптуры львов.

Эти статуи почти 7 лет были под накрытием из-за политических скандалов, в частности, за надписи на скульптурах: Zawsze wierny ("Всегда верный") и герб Львова, а на другом льве — польский орел с надписью Tobie Polsko ("Тоби, Польша").

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

Садовый отметил, что исторические конфликты между Польшей и Украиной всегда в своих интересах использовала Россия, а потому следует это прекратить, ведь всем сейчас понятно, кто настоящий враг, а кто друг Украины.

"Эта война показала кто друг, а кто враг. Пусть эти львы на Польских военных захоронениях во Львове, которые в свое время были объектом спора и стояли закрытыми, станут шагом к окончательному взаимному прощению за прошлые несправедливости", — написал Садовый.

Напомним, что на территории Лычаковского кладбища есть польский военный мемориал "Кладбище орлят", построенное в 1921-1939 годах. Тогда же при входе установили скульптуры львов с надписями на одном — Zawsze wierny ("Всегда верный") и гербом Львова, а на другом льве — с польским орлом и надписью Tobie Polsko ("Тоби, Польша"). Во времена СССР львов были перенесены с территории кладбища. 2015 после визита Анджея Дуды скульптуры вернули на их место. Однако оказалось, что это произошло без согласия городских властей. Тогда львов закрыли деревянными щитами, часто пытавшимися повредить провокаторы.

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