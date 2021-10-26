Во Львове на "Марсовом поле" демонтировали советскую звезду с серпом и молотом: видео

На месте советской звезды обустроят цветник.
Во Львове на "Марсовом поле" вблизи Лычаковского кладбища демонтировали советскую звезду с серпом и молотом. Ее перенесут в музей "Территория террора".
Об этом сообщили на странице общественной организации "Общество будущего".
Львовянин Владимир Лысак, обратившийся во Львовский городской совет с инициативой демонтажа советской звезды, рассказал, что он радуется тому, что символ тоталитаризма наконец-то убрали из его района.
"Надеюсь, что подобные звезды демонтируют также на улице Пасечной во Львове", — сказал Владимир Лысак.
Директор ЛКП Музей-заповедник "Лычаковское кладбище" Михаил Нагай в комментарии Zaxid.net сообщил, что на демонтаж советской звезды потратили 40 тыс. грн. 27 октября ее перевезут в музей "Территория террора". На месте советской звезды обустроят цветник.
Напомним, Кассационный административный суд Верховного суда Украины обязал горсовет Львова отдать останки агента НКВД Николая Кузнецова в Россию. Однако во Львове отклонили это решение, отметив, что рассмотрят такую возможность после того, как Россия вернет незаконно заключенных украинцев.
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